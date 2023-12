Am Mittwoch, 06.12.2023, gegen 11:45 Uhr, führte eine Kontrolle am Grenzübergang der A 5 in Weil am Rhein zahlreiche Verstöße eines Autofahrers zu Tage.

Freiburg (ots) - Der 37-jährige wurde bei der Ausreise von der Schweizer Grenzwache überprüft. Zuständigkeitshalber wurde der Mann der Polizei übergeben, denn es hatten sich zahlreiche Verdachtsmomente auf Zuwiderhandlungen ergeben. So händigte der Mann einen ausländischen Führerschein aus, bei dem es sich um eine Totalfälschung handeln dürfte. Folgen sind Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ebenso zeigte ein Drogentest ein positives Ergebnis auf Kokain an, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss und eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Ferner führte der Mann noch einen Euro-Schein mit, der falsch sein dürfte. Der Tatverdächtige musste eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen und seinen Weg ohne Auto fortsetzen.