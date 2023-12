Am Montag, den 25.12.2023 rückten die Feuerwehr und die Polizei mehrfach zu brennenden Fahrzeugen in Weil am Rhein, Ortsteil Haltingen aus.

Freiburg (ots) - Bereits gegen 03:10 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem brennenden Motorroller in der Heldelinger Straße aus. Dieser wurde nach ersten Erkenntnissen durch eine unbekannte Täterschaft in Brand gesetzt. Der Roller brannte vollständig ab und verursachte außerdem einen leichten Sachschaden am angrenzenden Wohnhaus.



Gegen 05:50 Uhr wurden der Polizei mehrere brennende Pkw in unmittelbarer Nähe zum vorherigen Brandgeschehen gemeldet.

Zwei brennende Pkw wurden in den Heldelingerstraße festgestellt und zwei weitere in der Heinrich-Haas-Straße.



In der Lindenstraße versuchte die Täterschaft einen weiteren Pkw in Brand zu setzen. Ein Aufmerksamer Anwohner konnte jedoch Schlimmeres verhindern und den Brand löschen bevor dieser auf das Fahrzeug übergriff.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die vielen Brandstellen rasch löschen, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 65.000 Euro.



Im Zusammenhang mit den Bränden sucht die Polizei nach einer männlichen Person mit einer längeren schwarzen Jacke welche sich von der Brandörtlichkeit in der Lindenstraße entfernte.



Wegen dem Verdacht der Brandstiftung hat das Kriminalkommissariat Lörrach die Ermittlungen übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Die Kriminalpolizei ist unter der Telefonnummer 0761/882-2880 rund um die Uhr erreichbar.



gj/FLZ