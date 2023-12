Am Donnerstag, 14.12.2023, in dem Zeitraum zwischen 20.10 Uhr bis 20.40 Uhr, wurde an einem schwarzen BMW die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen.

Freiburg (ots) - Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Sporttasche entwendet. Der BMW stand auf einem Parkplatz in der Hiltelinger Straße. Die Höhe des Diebstahlschadens sowie des Sachschadens ist hier nicht bekannt.