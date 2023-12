Am Dienstag, 19.12.2023, gegen 03.30 Uhr, versuchte ein Unbekannter in Otterbach, im Klingentalweg, in ein Einfamilienhaus einzubrechen.

Freiburg (ots) - Er versuchte mehrere Fenster beziehungsweise Türen aufzuhebeln. Er gelangte nicht in das Haus.



Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.