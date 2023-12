Am Dienstag, 12.12.2023, kurz nach 15.00, Uhr kam auf der Autobahn A 5, zwischen der Anschlussstelle Weil am Rhein und dem Autobahndreieck Weil am Rhein, ein 84-jähriger Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab.

Freiburg (ots) - Sein Pkw kollidierte mit der Schutzplanke. Der Pkw wurde von der Schutzplanke zurück auf die Fahrbahn abgewiesen, wo der Pkw mit dem Pkw eines 44 Jahre alten Mann kollidierte. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw des 84-Jährigen mit der Mittelschutzplanke. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.