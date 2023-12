Am Donnerstag, 30.11.2023, in dem Zeitraum zwischen 19.45 Uhr bis 20.25 Uhr, schlug ein Unbekannter die Scheibe der Fahrertür eines Taxis ein.

Freiburg (ots) - Aus dem Taxi wurde eine unter dem Fahrersitz liegende Geldbörse entwendet. In der Geldbörse befanden sich über 1.000 Euro.



Auch am Donnerstag, 30.11.2023, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 19.40 Uhr, wurde ein sehr wahrscheinlich nicht abgeschlossener Pkw von einem Unbekannten ausgeräumt. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Geldbörse, ein Mobiltelefon, ein Goldarmbändchen sowie Identitätsdokumente entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.500 Euro.



Beide Fahrzeuge standen in Friedlingen auf Parkplätzen eines großen Einkaufscenters.