Am Dienstagmorgen, 19.12.2023, gegen 06:45 Uhr, kam es auf der K 6556 zwischen Weilheim und Nöggenschwiel zu einem Glatteisunfall.

Freiburg (ots) - Ein in Richtung Weilheim fahrender 34 Jahre alter Transporter-Fahrer hatte auf einer Eisfläche die Kontrolle verloren. Der Transporter schleuderte in einen entgegenkommenden BMW. Sowohl der Transporter-Fahrer als auch der 30-jährige BMW-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 12000 Euro.