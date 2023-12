Am Donnerstag, 14.12.2023, gegen 13:00 Uhr, hat ein Mann bei der Arbeit in einem Imbiss in Wutöschingen einen Stromschlag erlitten.

Freiburg (ots) - Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der 52-jährige mit einer Essenszubereitung beschäftigt, als er von einem der in Betrieb befindlichen elektrischen Geräte einen Stromschlag erhielt. Der Strom musste abgeschaltet werden. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der Verletzte konnte zwischenzeitlich wieder entlassen werden. Die Ursachenermittlung dauert an.