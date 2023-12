Am Dienstagabend, 19.12.2023, gegen 23:45 Uhr, stand in Wutöschingen eine große Garage in Flammen.

Freiburg (ots) - Die Garage und drei Autos brannten aus. Ein Übergreifen des Feuers auf das direkt angrenzende Wohnhaus und einen weiteren Anbau konnte durch die Feuerwehren aus Wutöschingen und Lauchringen (neun Fahrzeuge, 54 Einsatzkräfte) verhindert werden. Allerdings wurden auch das Wohnhaus und der Anbau durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden liegt bei schätzungsweise 80000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Polizeiposten Wutöschingen fortgeführt.