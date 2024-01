Am Montagnacht, 01.01.2024, gegen 3.10 Uhr brannte in der Forchheimer Straße in Wyhl ein Holzschuppen auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses. Durch das schnelle Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr Wyhl konnte Schlimmeres verhindert und der Brand recht schnell gelöscht werden.

Freiburg (ots) - Die genaue Brandursache ist derzeit unklar.

Personen wurden nicht verletzt.

Über die Höhe des Sachschadens liegen bislang keine Erkenntnisse vor.



Weitere Ermittlungen dauern an.