In Ausführung ihres Amtes wurde am Freitag, 15.12.2023 gegen 11.30 Uhr eine 31 Jahre alte Gemeindevollzugsbedienstete von einem 28 Jahre alten Mann in der Schönauer Straße beleidigt und bedroht.

Freiburg (ots) - Der 28-Jährige war nicht damit einverstanden, dass das Fahrzeug seiner Familienmitglieder, welches auf einer Sperrfläche und dem Gehweg stand, weggefahren werden soll. Die 31-Jährige suchte Schutz im nahegelegenen Bürgerbüro. Der Vorfall konnte von mehreren Passanten beobachtet werden. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) in Verbindung zu setzen.



