Am Donnerstag, 28.12.2023, wurde eine 85-jährige Senioren aus Zell im Wiesental Opfer einer dreisten Masche.

Freiburg (ots) - Gegen 14.20 Uhr klingelte ein

unbekannter Mann bei der 85-Jährigen. Er sei im Auftrag des Betreuten

Wohnen gekommen und müsse die Bankkarte der 85-Jährigen überprüfen.

Dies sei mit der Tochter bereits abgesprochen. Gutgläubig übergab die

85-Jährige dem unbekannten Mann ihre Bankkarte sowie die dazugehörige

PIN. Im Nachhinein bekam die 85-Jährige Zweifel und kontaktierte ihre

Tochter sowie die Polizei. Ihre Bankkarte wurde sofort gesperrt. In

dieser kurzen Zeit wurde schon Bargeld vom Konto der 85-Jährigen

abgehoben.



Auch am Donnerstag, 28.12.2023, gegen 14.30 Uhr, klingelte ein

unbekannter Mann bei einer 87-jährigen Seniorin aus Schopfheim /

Fahrnau. Er sei von der Sozialstation und müsse in der Wohnung der

87-Jährigen etwas nachschauen. Zunächst verweigerte die 87-Jährigen

den Zutritt in die Wohnung, da ihre Tochter den Kontakt mit der

Sozialstation pflege. Der unbekannte Mann täuschte wohl ein Telefon

mit der Tochter vor und erhielt dann Zutritt in die Wohnung. Der

Unbekannte habe sich einige Minuten in der Wohnung umgeschaut und sei

dann wieder wortlos gegangen.



Der Polizeiposten Oberes Wiesental hat die weiteren Ermittlungen

übernommen und sucht Personen, welche ebenfalls Opfer oder Zeuge

dieser dreisten Masche geworden sind. Hinweise zu den "falschen

Mitarbeitern" nimmt der Polizeiposten unter der Telefonnummer 07673

88900 entgegen.





Folgende Tipps der Polizei sollten Sie beachten:



- Sprechen Sie nie mit Fremden über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse.

- Seien Sie stets misstrauisch!

- Rufen Sie im Verdachtsfalle die Polizei um Hilfe! Wählen Sie

dazu die Notrufnummer 110

- Sprechen Sie darüber mit Vertrauten / Verwandten



- Sprechen Sie, thematisieren Sie, warnen und informieren Sie Ihre

lebensälteren Familienmitglieder.