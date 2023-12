Am Dienstag, 05.12.2023, gegen 05 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 31 ein Verkehrsunfall, bei welchem der mutmaßliche Verursacher unerlaubt die Unfallstelle verließ, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Bad Kozingen-Hausen (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Geschädigte mit seinem LKW von

Bad Krozingen in Richtung Breisach. Der vor ihm fahrende PKW-Fahrer bog nach rechts in Richtung Hausen ab, wendete plötzlich seinen PKW und fuhr ohne anzuhalten wieder in Richtung Bad Krozingen.

Der LKW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr dem PKW in die linke Fahrzeugseite. Hierdurch wurde der PKW auf den angrenzenden Radweg geschleudert, wo er dann zum Stehen kam.

Der offensichtlich verletzte, männliche Fahrer des Fahrzeugs ergriff anschließend zu Fuß die Flucht in Richtung Ortsmitte Hausen.



Beide beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht benannt werden.



Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631/1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeugführer oder zum Unfallhergang geben können.



RM / PK