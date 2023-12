Am späten Freitagabend, 8.

Gelsenkirchen (ots) - Dezember 2023, ist ein 24 Jahre alter Gelsenkirchener auf der Adenauerallee in Buer mit hoher Geschwindigkeit davongefahren, als er gegen 23.30 Uhr in Höhe der Gesamtschule Berger Feld einen ihm entgegenkommenden Streifenwagen erblickte. Daraufhin wendeten die Beamten und folgten dem Motorradfahrer. Der Beschuldigte beschleunigte stark und überholte mehrere Fahrzeuge. Das Motorrad hatte kein Licht eingeschaltet und ein Kennzeichen war ebenfalls nicht angebracht.

Im weiteren Verlauf überfuhr das Motorrad die Kreuzung Adenauerallee/Emil-Zimmermann-Allee bei Rot. In Höhe des Berger Sees konnten die Beamten das Kleinkraftrad schließlich anhalten und den 24-Jährigen daran hindern, erneut zu fliehen. Bei einer anschließenden Überprüfung machten die Beamten folgende Feststellungen: bei dem Motorrad handelt es sich um eine Cross-Maschine, die nicht für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassen ist, der Fahrer besitzt dafür keine Fahrerlaubnis und kann nicht beweisen, dass er der Eigentümer der Maschine ist. Der Mann führte mehrere Gegenstände in einem Rucksack mit sich, darunter ein verbotenes Butterfly-Messer.

Für den Gelsenkirchener endete die Fahrt mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wegen Straftaten gegen das Waffengesetz, wegen des Verdachts eines verbotenen Kfz-Rennens und wegen Straftaten gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Das Motorrad und das Messer stellten die Beamten als Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern an.