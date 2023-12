Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr am Donnerstagnachmittag, 21. Dezember 2023, um 16 Uhr ein schwarzes Auto über die Mittelinsel des Kreisverkehrs am Lehrhovebruch in Heßler.

Gelsenkirchen (ots) - Eine Zeugin hatte die Situation beobachtet und gegenüber den Polizeibeamten angegeben, dass das flüchtige Auto, mit augenscheinlich zu hoher Geschwindigkeit, aus Richtung der Schalker Straße über die Straße Lehrhovebruch in den dortigen Kreisverkehr einfuhr. Nachdem das Fahrzeug die Mittelinsel überfuhr und ein darauf befindliches Straßenschild aus dem Fundament riss, flüchtete der Fahrzeugführer in Richtung der Grothusstraße.



Die Polizei sucht Zeugen, die die Situation beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeugführer oder dem Fahrzeughalter geben können. Hinweise bitte telefonisch an die Verkehrsinspektion unter der 0209 365 6200 oder an die Leitstelle unter der 0209 365 2160.