Weil ein 30-jähriger Mann aus Hagen am Donnerstagnachmittag, 14.

Gelsenkirchen (ots) - Dezember 2023, um 14.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in der Altstadt Passanten bepöbelte und mehrfach rechtsextremistische Parolen schrie, wurde eine Polizeistreife entsandt. Die Beamten sprachen den Hagener an, um die Personalien des Mannes festzustellen. Der alkoholisierte Mann zeigte sich den Polizisten gegenüber körperlich aggressiv und äußerte wiederholt ausländerfeindliche Parolen. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der 30-Jährige in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache gebracht. Der Staatsschutz der Polizei Gelsenkirchen wurde informiert und ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet.