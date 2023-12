Am frühen Freitagmorgen, 29.

Gelsenkirchen (ots) - Dezember 2023, mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand nach Erle ausrücken. Gegen 4.30 Uhr hatten Zeugen den Notruf gewählt, weil ein Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus in der Friesenstraße in Flammen stand. Die durch das Feuer entstandene Hitze beschädigte das Gebäude sowie ein in einer angrenzenden Garage befindliches Auto. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer etwas Auffälliges zur genannten Zeit in der Friesenstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 7112 beim Kriminalkommissariat 11 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.