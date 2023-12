Um eine vierstellige Summe wurde ein 90-Jähriger aus Gelsenkirchen am Montagmittag, 11. Dezember 2023, um 12 Uhr betrogen.

Gelsenkirchen (ots) - Der Senior hob das Bargeld bei seiner Bankfiliale ab und nahm es mit nach Hause. Kurze Zeit später klingelten zwei unbekannte Männer an seiner Wohnungstür auf der Gildenstraße in der Altstadt und gaben sich als Bankangestellte aus. Die Tatverdächtigen überzeugten den 90-Jährigen, dass es sich bei dem abgehobenen Bargeld um Falschgeld handeln würde und es daher aus dem Verkehr gezogen werden müsse. Der Senior kam den Anweisungen der vermeintlichen Bankangestellten nach und händigte ihnen das Geld aus, woraufhin diese sich von der Örtlichkeit entfernten. Als der Gelsenkirchener seine Tochter über die Situation in Kenntnis setzte, verständigte sie umgehend die Polizei und erstattete Anzeige. Eine Beschreibung der beiden Tatverdächtigen ist nicht vorhanden.



Wer zum besagten Tatzeitpunkt zwei auffällige Männer im Bereich der Gildenstraße bemerkt hat, wird gebeten, sich telefonisch bei dem Kriminalkommissariat 12 unter der 0209 365 7212 oder bei der Kriminalwache unter der 0209 365 8240 zu melden.



Die Polizei Gelsenkirchen weist ausdrücklich darauf hin, dass gegenüber Bankangestellten am Telefon, im Internet oder außerhalb von Bankfilialen besondere Vorsicht geboten ist. Kein seriöser Bankangestellter wird Geld, Wertgegenstände oder EC-Karten bei Ihnen zu Hause abholen. Wenn jemand ähnliches von Ihnen verlangt, brechen Sie unmittelbar den Kontakt ab und informieren Sie die Polizei.

Die Polizei klärt regelmäßig auf verschiedenen Wegen über die Betrugsversuche auf, ist dabei aber auf Ihre Unterstützung angewiesen: Erzählen Sie Ihren Eltern, Großeltern, Verwandten und Bekannten von dieser Betrugsmasche und warnen Sie ausdrücklich vor den Gefahren.