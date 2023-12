Eine Gelsenkirchenerin in Bulmke-Hüllen ist um Geld und Bankkarte betrogen worden.

Gelsenkirchen (ots) - Die 79-Jährige hatte am Montag, 18. Dezember 2023, gegen 17.30 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Sparkassen-Mitarbeiters erhalten. Der erklärte ihr, dass man auf ihrem Konto unrechtmäßige Zahlungen bemerkt hätte. Um dies für die Zukunft zu verhindern, würde ein Mitarbeiter der Sparkasse gleich zu der Frau nach Hause kommen und ihre Bankkarte in Empfang nehmen. Die Nennung ihrer PIN-Nummer am Telefon verweigerte die Gelsenkirchenerin. Der angebliche Bank-Mitarbeiter ergänzte sein Schreckensszenario noch um die Behauptung, dass momentan besonders viel Falschgeld im Umlauf sei. Um dies zu überprüfen, müsse er daher auch einen Geldbetrag von der Frau mitnehmen.



Eine Viertelstunde später erschien tatsächlich ein vermeintlicher Angestellter der Bank vor ihrer Tür, der sowohl Bargeld als auch die Bankkarte in Empfang nahm.



Die Polizei sucht Zeugen, die am besagten Tag zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr zwischen der Bronnerstraße und der Straße Auf dem Bettau etwas Ungewöhnliches festgestellt haben. Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat 12 unter der 0209 365 7212 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.



Die Polizei weist darauf hin, keine Gegenstände an der Tür abzugeben. Weder die Bank, noch die Polizei oder andere Institutionen kommen bei Ihnen zuhause vorbei, um ihr Bargeld oder Wertgegenstände aus Sicherheitsgründen mitzunehmen. Vergewissern Sie sich bei solchen Anrufen immer noch mal bei Freunden und Verwandten oder im Notfall bei der Polizei selbst unter der Notrufnummer 110. Sensibilisieren Sie Ihre Eltern, Verwandten und Nachbarn über die Gefahren solcher Betrugsmaschen.