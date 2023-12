Am 29.12.23, gegen 22:16 Uhr, kam es zwischen einem 40-jährigen Gelsenkirchener und seiner 35-jährigen Ehefrau zu Streitigkeiten, in dessen Verlauf der Gelsenkirchener mehrere Einrichtungsgegenstände beschädigte bzw. zerschlug.

Gelsenkirchen (ots) - Seine Ehefrau flüchtete sich zu Nachbarn und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den alkoholisierten Ehemann in seiner Wohnung antreffen und zum Sachverhalt befragen. Da er angab, die Wohnung verlassen zu wollen und woanders übernachten zu wollen, wurde er aus dem Haus auf die Straße begleitet um dort auf ein Taxi zu warten. Hier wurde er plötzlich gegen über den eingesetzten Beamten aggressiv und fing an sie auf üble weise zu beleidigen und herabzuwürdigen. Mehrfach ausgesprochenen Platzverweisen kam der Gelsenkirchener nicht nach. Da er zunehmend aggressiver wurde sollte er nun bis zur Gemütsberuhigung in Gewahrsam genommen werden. Hierbei und auf dem Transport zum Polizeigewahrsam versuchte der Gelsenkirchener die Beamten zu treten und mittels Kopfstöße zu verletzen. Gegen den Gelsenkirchener wurde eine Strafanzeige gefertigt. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.