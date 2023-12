Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Gelsenkirchener Neustadt am Samstagabend, 30. Dezember 2023.

Gelsenkirchen (ots) - Das ärztliche Personal eines Krankenhauses hatte um 22.18 Uhr die Polizei gerufen, weil ein Mann mit schweren Stichverletzungen in die Notfallambulanz eingeliefert wurde. Ein 26 Jahre alter Mann, der den Verletzten zusammen mit einem weiteren Mann ins Krankenhaus brachte, gab vor Ort an, dass kurz zuvor vier bis fünf unbekannte Personen in ein Café an der Josefstraße gekommen seien. Dort sei es zum Streit gekommen, bei dem einer der Tatverdächtigen auf das Opfer einstach. Im Anschluss flohen die Täter in zwei Autos in unbekannte Richtung. Einer der Gesuchten ist ca. 28 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und hat dunkle, lockige Haare. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung. Der Geschädigte, ein 21 Jahre alter Iraker ohne festen Wohnsitz in Deutschland, ist nach einer Notoperation außer Lebensgefahr. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.