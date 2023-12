Eine 14-jährige Gelsenkirchenerin wurde am Donnerstagmorgen, 14.

Gelsenkirchen (ots) - Dezember 2023, um 8.50 Uhr auf der Grenzstraße in Schalke von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Die Jugendliche stieg aus einem Auto aus und überquerte die Grenzstraße, wobei es zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes kam und sie zu Boden stürzte. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Verletzte zu kümmern oder Personal-daten zu hinterlassen. Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen und später an die Polizeibeamten, die den Unfall aufnahmen, weitergeben. Die verletzte 14-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Aus den anschließenden Ermittlungen an der Anschrift des Fahrzeughalters ergaben sich Hinweise darauf, dass ein 16-jähriger Gelsenkirchener das Auto gefahren und den Unfall verursacht hatte. Der Gelsenkirchener ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.



Um den Unfallhergang in Gänze nachvollziehen zu können, bittet die Polizei Gelsenkirchen Zeugen, die die Unfallsituation beobachtet haben, sich bei dem Verkehrskommissariat unter 0209 365 6230 oder bei der Leitstelle unter 0209 365 2160 zu melden.