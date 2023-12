Bei einem Verkehrsunfall in Hassel ist eine Gelsenkirchenerin am Freitagabend, 1. Dezember 2023, schwer verletzt worden.

Gelsenkirchen (ots) - Die 15-Jährige hatte sich gegen 22 Uhr in der Einmündung Pawiker Straße/Im Bahnwinkel von einem 18-jährigen Autofahrer absetzen lassen. Anschließend beabsichtigte die Jugendliche die Straße zu queren. Ein entgegenkommendes Auto sah sie zwar, wertete nach eigener Aussage den gesetzten Blinker jedoch als Abbiegesignal und lief über die Straße. Der 65 Jahre alte Autofahrer fuhr aber weiter und kollidierte mit der Fußgängerin. Den Blinker hatte er demnach gesetzt, um zu signalisieren, dass er den am Straßenrand stehenden Wagen des 18-Jährigen überholen wird. Rettungskräfte versorgten die 15-Jährige vor Ort und brachten sie anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.