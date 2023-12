Weil ein 15-jähriger Gelsenkirchener am Freitag, 15.

Gelsenkirchen (ots) - Dezember 2023, um 20 Uhr Opfer ei-nes körperlichen Übergriffs geworden ist, fuhr eine Streifenwagenbesatzung zur Cranger Straße in Erle. Der leicht verletzte Jugendliche beschrieb den Beamten, dass er vor ihrem Eintreffen von neun bis zehn männlichen Jugendlichen im Alter zwischen augenscheinlich 14 und 15 Jahren überfallen und körperlich attackiert wurde. Man sei ihm unvermittelt in den Rücken gesprungen, woraufhin er zu Boden gestürzt sei. Dann haben die Unbekannten auf ihn eingeschlagen und ihn getreten. Nach kurzer Zeit ließen die Tatverdächtigen von dem 15-Jährigen ab und sind in Richtung der Hermannstraße geflüchtet. Eine Person aus der Gruppe war mit einem roten Pullover und eine andere mit einem weißen Pullover bekleidet.



Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.