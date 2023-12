Die Polizei sucht Zeugen nach einer Körperverletzung in der Kirchstraße.

Gelsenkirchen (ots) - Am Mittwochabend, 13. Dezember 2023, kam ein 21-Jähriger gegen 20.45 Uhr zu einer Verabredung in die Kirchstraße. Dort geriet er umgehend in einen Streit mit einem anderen, bislang unbekannten Mann. Schließlich ging der Unbekannte in Richtung eines angrenzenden Supermarktes. Als der Gelsenkirchener später ebenfalls in diese Richtung ging, kam der Unbekannte erneut auf ihn zu, dieses Mal in Begleitung eines weiteren Mannes. Es kam zu einer Schlägerei zwischen den drei Männern. Dabei soll die Begleitung des ersten Tatverdächtigen auch einen spitzen Gegenstand gezogen haben. Nachdem ein Zeuge sich einmischte, hatte sich der 21-Jährige nach eigenen Angaben zurückgezogen und eine Polizeiwache aufgesucht, wo er Anzeige erstattete.



Der eine der beiden Tatverdächtigen war etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß. Er war von schlanker Statur, hatte einen Schnurrbart und trug eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Jeanshose und ebenfalls dunkle Schuhe. Der andere war ebenfalls etwa 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte blonde, kurze Haare, trug ein weißes T-Shirt und eine graue Jeanshose sowie dunkle Schuhe.



Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben oder die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 7512 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.