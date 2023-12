Insgesamt acht Autos, ein Anhänger und Baustellenmaterial wurden am Donnerstagnachmittag, 21. Dezember 2023, um 14.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Eppmannsweg in Hassel beschädigt.

Gelsenkirchen (ots) - Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass eine 43-jährige Frau aus Herten in ihrem Auto auf dem Eppmannsweg fuhr und einen medizinischen Notfall erlitt. Sie verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr zunächst in eine dortige Baustelle am Straßenrand. Fortlaufend kollidierte ihr Auto mit mehreren am Fahrbahnrand geparkten Autos, welche sich ineinander aufschoben. Durch die Folgen des Unfalls wurde die 43-Jährige schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer umfangreichen Unfallaufnahme durch die Polizei, wurde der Eppmannsweg wieder freigegeben.