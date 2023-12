Eine 53-jährige Frau aus Gelsenkirchen wurde am Samstagmorgen, 16.

Gelsenkirchen (ots) - Dezember 2023, um 06:10 Uhr Opfer eines Raubdeliktes auf der Herkendellstraße.

Als sie sich auf dem dortigen Gehweg befand, sei sie von einer ihr unbekannten männlichen Person von hinten geschubst worden und zu Fall gekommen. Auf dem Boden liegend habe ihr der Tatverdächtige schließlich die Handtasche entreißen können und sei dann in Richtung Marschallstraße zu Fuß geflüchtet.

Der Tatverdächtige sei ca. 1,65 m groß und von schmaler Statur, er habe dunkle Kleidung und eine rote Wintermütze getragen.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 5112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu wenden.