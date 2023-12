Mit mehreren Einsatzkräften ist die Polizei am Dienstagabend, 5.

Gelsenkirchen (ots) - Dezember 2023, zu einer Auseinandersetzung in Schalke gefahren. Gegen 20.40 Uhr hatte eine Anwohnerin eine Schlägerei im Bereich Ruhrstraße/Florastraße beobachtet und den Notruf 110 gewählt. Bei Eintreffen der alarmierten Beamten trafen diese auf die beiden Streitparteien, bestehend aus insgesamt vier Personen, im Bereich der Kreuzung Florastraße/Bismarckstraße. Ein 46-jähriger Gelsenkirchener sowie ein 27-Jähriger aus Kall (Kreis Euskirchen) gaben an, dass sie zusammen einen Bekannten besucht hätten. Die beiden anderen Männer, ein 36-jähriger sowie ein 41-jähriger Gelsenkirchener, seien ebenfalls dort gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dann in der Wohnung zum Streit, der sich nach draußen verlagerte. Vor dem Mehrfamilienhaus in der Florastraße seien die beiden Gelsenkirchener schließlich den 46-Jährigen und den 27-Jährigen angegangen und hätten diese wiederholt geschlagen. Die beiden Tatverdächtigen wollten sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Der 46-Jährige sowie der 27-Jährige wurden beide leicht verletzt, verzichteten aber auf eine medizinische Versorgung vor Ort. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.



Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.



Die Ermittlungen dauern an.