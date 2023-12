Nach einem Raubdelikt zum Nachteil einer Seniorin am Montag, 11. Dezember 2023, in der Altstadt sucht die Polizei Gelsenkirchen Zeugen.

Gelsenkirchen (ots) - Die 89-jährige Gelsenkirchenerin lief gegen 12 Uhr mit ihrem Rollator vom Heinrich-König-Platz über die Bahnhofstraße und bog in die Augustastraße ein, um zu ihrer Wohnanschrift in der Weberstraße zu gelangen. Nachdem die Seniorin die Haustür des Mehrfamilienhauses aufschloss, schubste sie ein unbekannter Tatverdächtiger von hinten in den Hausflur. Die Gelsenkirchenerin stürzte und verletzte sich leicht. Der tatverdächtige Mann floh anschließend samt ihrer Handtasche, in der sich unter anderem Bargeld befand. Der Unbekannte wirkte auf die 89-Jährige jung und er trug dunkle Kleidung. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.