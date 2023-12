Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend, 21. Dezember 2023, mehrere hundert Euro Bargeld aus einer Tankstelle an der Hüller Straße Ecke Posener Straße in Bulmke-Hüllen geraubt.

Gelsenkirchen (ots) - Die 31 Jahre alte Angestellte gab an, dass der Mann mit einem schwarzen Fahrrad auf das Gelände fuhr, den Kassenraum betrat, direkt das Geld forderte und sich anschließend über die Posener Straße entfernte. Der Unbekannte trug zur Tatzeit schwarze Kleidung. Hose und Schuhe sind von der Marke Nike, die Schuhe sind am Sohlenrand weiß abgesetzt. Er ist 25 bis 35 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er trug zudem während der Tat eine schwarze Sturmhaube, einen schwarzen Kapuzenpullover und an der rechten Hand einen schwarzen Handschuh. Die Polizei hat Videoaufzeichnungen vor Ort gesichert und sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.