Am Freitag, 29.

Gelsenkirchen (ots) - Dezember 2023, haben zwei bislang unbekannte Männer Abstellräume in einem Haus an der Cranger Straße in Erle aufgebrochen, durchwühlt und einige Gegenstände von geringem Wert entwendet. Zwei Mieter des Hauses bemerkten die Eindringlinge gegen 12.40 Uhr im Keller des Hauses. Als die Täter sich ertappt fühlten und fliehen wollten, sprühten sie mit Reizstoff in Richtung der Geschädigten, die sich daraufhin in Sicherheit brachten. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflohen. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Ergebnis. Die Tatverdächtigen trugen einen Schal vor dem Gesicht, mindestens einer von Ihnen hatte einen Kapuzenpullover an. Die Einbrecher ließen teilweise Tatwerkzeug zurück, unter anderem eine Brechstange. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tatverdächtigen im Bereich Cranger Straße zwischen Mittelstraße und Marktstraße gesehen haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.