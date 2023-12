In der Zeit von Donnerstag, 21. Dezember 2023, 23.30 Uhr bis Freitag, 22.

Gelsenkirchen (ots) - Dezember 2023, 9.15 Uhr haben bislang unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten im Stadtteil Feldmark gesprengt und daraus Bargeld entwendet. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder an dem defekten Automaten vorbei gefahren sind. Die Haltestelle an der Feldmarkstraße/Nienhausenstraße ist derzeit wenig frequentiert, da die Bahn dort zurzeit wegen einer Baustelle nicht fährt.



Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.