Ein oder mehrere Täter haben am Donnerstagabend, 30. November 2023, eine Anzeigetafel zur Verkehrslenkung in der Altstadt beschädigt.

Gelsenkirchen (ots) - Gegen 23.30 Uhr hatten Anwohner der Wanner Straße einen lauten Knall gehört. Anschließend bemerkten sie den qualmenden und rauchenden Mast der Anzeigetafel an der Straße. Offenbar wurde ein Knallkörper in den Sicherungskasten gelegt und angezündet. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Durch die entstandene Verpuffung fiel in mehreren angrenzenden Wohnhäusern der Strom aus. Mitarbeiter der ELE sorgten dafür, dass die betroffenen Häuser gegen 3 Uhr morgens wieder Strom hatten.



Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben und die Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen oder einem etwaigen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter der 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.