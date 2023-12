Ein 74-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in der Feldmark am Donnerstag, 7.

Gelsenkirchen (ots) - Dezember 2023, schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 11.20 Uhr mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Gehweg der Hans-Böckler-Allee unterwegs. In Höhe der Aldenhofstraße beabsichtigte der Gelsenkirchener mit seinem Krankenfahrstuhl die Fahrbahn zu überqueren. Zur gleichen Zeit bog ein 51-jähriger Herner mit seinem Kleintransporter von der Aldenhofstraße in die Hans-Böckler-Allee ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 74-Jährige wurde bei der Kollision verletzt und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.



Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Entsprechende Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6200 oder unter der 0209 365 2160 an die Leitstelle.