Bei einem Brand in der Altstadt am Samstag, 16.

Gelsenkirchen (ots) - Dezember 2023, gegen 11.10 Uhr, sind drei Bewohner verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich in einer Wohnung eines Hauses an der Hauptstraße Fett in einer Bratpfanne entzündet. Drei Bewohner im Alter von 18, 20 und 48 Jahren wurden von Rettungskräften aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Löscharbeiten musste die Feuerwehr nicht durchführen. Es entstand kein Gebäudeschaden.