Eine 48-jährige Frau aus Gelsenkirchen erschien auf einer Polizeiwache und er-stattete eine Anzeige wegen eines versuchten Raubs zu ihrem Nachteil.

Gelsenkirchen (ots) - Die Frau lief am Sonntag, 17. Dezember 2023, um 2.45 Uhr über den Festweg in Richtung der Haltestelle "Nansenweg", als sich ihr zwei unbekannte Personen von hinten näherten. Die 48-Jährige wurde unvermittelt getreten, weshalb sie zu Boden stürzte. Dann versuchte einer der Tatverdächtigen ihr die Handtasche zu entreißen, der Gelsenkirchenerin gelang es jedoch, diese festzuhalten. Sie wurde von den beiden Männern an den Haaren gezogen und gestoßen. Die Räuber ließen nach kurzer Zeit von der Frau ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Weil die Frau bei dem Übergriff leicht verletzt wurde, suchte sie im Nachhinein eigenständig einen Arzt auf.



Ein Tatverdächtiger war zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und sein Mittäter ein bisschen kleiner.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, sich an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu wenden.