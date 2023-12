Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in Horst am Donnerstag, 21. Dezember 2023, die Fahrerin oder den Fahrer des beteiligten Autos sowie weitere Zeugen.

Gelsenkirchen (ots) - Eine 21-jährige Essenerin stand gegen 18.15 Uhr wartend in ihrem Auto an der roten Ampel der Kreuzung An der Rennbahn/Gelsenbergstraße, als ein unbekanntes Fahrzeug auf ihr Auto auffuhr und es in das vor ihr stehende Fahrzeug eines 44-jährigen Gelsenkircheners schob. Die auffahrende Fahrerin oder der auffahrende Fahrer entfernte sich danach mit ihrem oder seinem Fahrzeug unerkannt in die Gelsenbergstraße. Durch den Unfall wurden keine Personen verletzt.



Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls sowie nach dem unbekannten Autofahrer oder der unbekannten Autofahrerin und bittet diese Person, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6252 oder an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160.