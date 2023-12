Die Polizei Gelsenkirchen sucht in zwei Fällen von gefährlicher Körperverletzung am Sonntag, 3. Dezember 2023, in der Altstadt und in Schalke weitere Zeugen.

Gelsenkirchen (ots) - Eine Tat ist beim Versuch geblieben.



Zunächst wurde die Polizei auf einen 45-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz aufmerksam, der in dem Evangelischen Krankenhaus an der Munckelstraße medizinisch behandelt wurde. Der Mann gab an, in den frühen Morgenstunden, zwischen 5 und 6 Uhr, von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und mit zwei Stichen am Oberarm verletzt worden zu sein. Den Tatverdächtigen schätzt der Verletzte auf etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur, blonde Haare und trug schwarze Kleidung. Der Unbekannte flüchtete nach seiner Tat in unbekannte Richtung. Der 45-Jährige blieb zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen im Krankenhaus.



Weiterhin gab eine 54-jährige Gelsenkirchener zur Anzeige, dass sie gegen 6 Uhr mit ihren Hunden am Neubaugebiet der Rheinischen Straße spazieren ging, als ein Unbekannter sie zunächst angesprochen und schließlich ein Messer gezückt und ihr gedroht hat. Der Tatverdächtige flüchtete schließlich, ohne die 54-Jährige zu verletzen, da er durch ihr lautes Geschrei offensichtlich verschreckt wurde.



Die Ermittlungen dauern in beiden Sachverhalten an. Die beiden Tatorte liegen in unmittelbarer Nähe zueinander. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu beiden Straftaten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.