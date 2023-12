In Osloß brachen Unbekannte am gestrigen Montag in ein Wohnhaus ein.

Osloß (ots) - Durch das Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür drangen die Täter in die Wohnung im Erdgeschoss ein, dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Anschließend brachen sie auch die Tür zu einer weiteren Wohnung im Obergeschoss des Hauses an der Straße Südhang auf. Aus dieser entwendeten die Täter Schmuck. Anschließend entkamen sie unerkannt vom Tatort. Die Tat ereignete sich zwischen 12:00 Uhr am Mittag und 22:50 Uhr am späten Abend.



Die Polizei sucht zu den aufgenommenen Ermittlungen Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 durch die Polizei Gifhorn entgegengenommen.