Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und damit steht neben einem hoffentlich für alle besinnlichen Weihnachtsfest auch der Jahreswechsel vor der Tür.

Gifhorn (ots) - Die Polizeiinspektion Gifhorn wird in der Silvesternacht im gesamten Zuständigkeitsbereich verstärkt Präsenz zeigen. Orte, an denen sich Menschen erfahrungsgemäß zusammenfinden werden vermehrt bestreift. Der Leiter der Polizeiinspektion Gifhorn, Polizeidirektor Oliver Meyer betont: "Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern einen friedlichen Jahreswechsel. Wir alle möchten einen sicheren Silvesterabend verbringen, einen großen Anteil dabei hat der verantwortungsvolle Umgang mit Feuerwerk. Verwenden Sie ausschließlich geprüftes Feuerwerk und achten Sie beim Abrennen auf Ihre Sicherheit und auch die Sicherheit anderer Personen. Kommen Sie gut in das neue Jahr."



Das Abbrennen von nicht zugelassenen Böllern und ähnlichem ist vor allem gefährlich aber auch verboten. Die Polizei wird konsequent einschreiten, sollte es zu einer Gefährdung einzelner oder der Allgemeinheit kommen. Neben dem Augenmerk auf das Feuerwerk wird die Polizei auch verstärkt Verkehrskontrollen durchführen und dabei auf die Beeinflussung von Alkohol und Betäubungsmitteln achten.



Die Stadt Gifhorn weist noch einmal darauf hin, dass rund um Fachwerkhäuser, Kirchen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen im Umkreis von 300 Metern keinerlei Feuerwerk abgebrannt werden darf. Dies dient zum einen dem Schutz von pflegebedürftigen Personen und zum anderen dem Brandschutz von historischen Gebäuden. Fachwerkhäuser sind vermehrt in der gesamten Innenstadt (z.B. im und rund um den Steinweg, Torstraße, Cardenap, Celler Straße) und den Ortsteilen zu finden. In diesem Bereich ist der Einsatz von Feuerwerkskörpern innerhalb eines Radius von 300 Metern verboten.