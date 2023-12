Die Polizei Meinersen ermittelt nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht vom heutigen Dienstagmorgen.

Meinersen (ots) - Zwischen 08:40 Uhr und 09:30 Uhr fuhr ein Pkw auf der Dieckhorster Straße in Richtung Müden. Auf Höhe des dortigen Postzustellstützpunktes kam das Fahrzeug auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Es fuhr nach rechts über den Bordstein und prallte schließlich gegen einen Zaun mit einem Elektrotor. Zaun und Tor wurden dabei erheblich beschädigt, der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Der verantwortliche Fahrer bzw. die verantwortliche Fahrerin informierte jedoch nicht die Polizei, sondern setzte zurück und fuhr wieder in Richtung Meinersen. Das verursachende Fahrzeug hat eine grüne oder bläuliche Lackierung, es ist an der rechten Front oder Seite beschädigt.



Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt die Polizei Meinersen unter der Telefonnummer 05372 9733-0 entgegen.