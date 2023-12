Mehrere Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn führten am gestrigen Montagmorgen eine Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 188 bei Osloß durch.

Osloß/ Fallersleben (ots) - Der Kontrollaktion angegliedert waren ebenfalls mehrere Beamte der Polizeiinspektion Wolfsburg/ Helmstedt, die an der Westrampe in Fallersleben Verkehrskontrollen durchführten. Zwischen 05:00 Uhr und 13:15 Uhr wurden an den beiden Kontrollorten rund 200 Fahrzeugführende gestoppt und kontrolliert. Der Fokus lag dabei auf der Fahrtüchtigkeit.



Bei insgesamt neun Männern im Alter von 19 bis 41 Jahren ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Den Männern wurde eine Blutprobe entnommen, es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren und auch ein Strafverfahren eingeleitet. Einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 33-Jähriger stellen, gleiches gilt für seine 31-jährige Freundin. Diese ließ die unerlaubte Fahrt in dem Wissen zu, dass ihr Partner keinen Führerschein besitzt. Im Zuge der Kontrolle wurden zudem noch 32 weitere Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet, etwa, weil der Sicherheitsgurt nicht angelegt war oder kein Verbandskasten mitgeführt wurde.