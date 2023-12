Am vergangenen Wochenende ereigneten sich in Wittingen und Radenbeck Verkehrsunfälle, zu denen nun die Polizei Wittingen ermittelt.

Wittingen (ots) - Am 15.12.2023 fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw gegen einen geparkten Sattelzug. Dieser war in Wittingen, in der Salzwedeler Straße, Höhe der Hausnummer 13 abgestellt. Der Unfall ereignete sich gegen 17:50 Uhr. Statt den Zusammenstoß anzuzeigen, setzte der unbekannte Verursacher die Fahrt unerlaubt fort. An dem benutzten Pkw dürfte ein nicht unerheblicher Frontschaden entstanden sein. Die Polizei nahm den Unfall auf und sucht Zeugen. Hinweise zum Verursacher werden unter der Telefonnummer 05831 2520-0 entgegengenommen.

In der Nacht auf den 16.12.2023 kam es zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss bei Radenbeck. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Lada auf der Bundesstraße 244, von Brome kommend in Richtung Wittingen. Gegen Mitternacht fuhr er ungebremst auf den Kreisel vor der Ortschaft Radenbeck. Sein Pkw überschlug sich, der junge Mann wurde dadurch leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,06 Promille. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.