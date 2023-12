Am frühen Donnerstagabend wurde die Polizei Gifhorn zu einem Unfall am Kreisel an der Braunschweiger Straße gerufen.

Gifhorn (ots) - Eine 21-Jährige hatte mit ihrem Volkswagen Polo gebremst, um einen Fußgänger die Querung zu ermöglichen. Das hatte eine 61-Jährige in ihren Peugeot 107 zu spät bemerkt und fuhr auf den Polo auf. An beiden Fahrzeugen entstand nur leichter Schaden.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten jedoch Alkoholgeruch in der Atemluft der 61-Jährigen. Eine Kontrolle ergab 0,53 Promille als Ergebnis. Gegen die Frau wurde daraufhin ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.