Mehrere Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln beendete die Polizei am vergangenen Wochenende.

Landkreis Gifhorn (ots) - Bereits am Freitagmittag stoppten Beamte der Polizei Gifhorn auf dem Calberlaher Damm in Gifhorn ein Kleinkraftrad. Bei der Kontrolle des 28-jährigen Fahrers ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Schnelltest erhärtet den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Am frühen Freitagabend wurden Beamte der Polizei Weyhausen auf einen Renault aufmerksam, der auf dem Mühlenweg in Weyhausen fuhr. Sie kontrollierten den Fahrer, eine Atemalkoholkontrolle ergab das Ergebnis von 1,55 Promille. Gegen den 54-Jährigen wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.



Am Samstagnachmittag rief eine Zeugin die Polizei, da das Fahrzeug vor ihr unsicher geführt wurde. Beamte der Polizei Wittingen stoppten den 1er BMW auf der Kreisstraße 109 bei Mahnburg. Hier zeigte das Messgerät bei der Kontrolle der Atemluft des 62-jährigen Fahrers einen Wert von 1,72 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Auf einen E-Scooter wurden Beamte der Polizei Gifhorn am Sonntagmittag in Gifhorn aufmerksam. Ein 26-Jähriger fuhr das Kraftfahrzeug auf dem Weizenweg. Bei der Kontrolle reagierte ein Schnelltest für Betäubungsmitteleinfluss positiv auf zwei Stoffgruppen, sodass auch diesem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.