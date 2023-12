Dank eines Hinweises konnte eine Unfallflucht in Weyhausen am gestrigen Dienstag schnell aufgeklärt werden.

Weyhausen (ots) - Ein Zeuge beobachtete gegen 11:45 Uhr, dass ein Volkswagen Golf Plus beim Vorbeifahren mit einem am Straßenrand abgestellten Volkswagen Passat zusammenstieß. Dieser Unfall ereignete sich im Ahornweg in Weyhausen. Der Unfallverursacher stieg anschließend aus und schaute sich beide Fahrzeuge an. Danach fuhr der Mann vom Unfallort weg, ohne die Polizei zu rufen. Der Zeuge jedoch notierte sich das Kennzeichen und informierte die Halterin des Passats.



Die Beamten der Polizei Weyhausen nahmen den Unfall auf und begaben sich anschließend zur Wohnanschrift des Verursachers. Auch dessen Fahrzeug war entsprechend der Unfallschäden am Passat beschädigt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei Weyhausen.