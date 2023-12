Am Donnerstag dem 07.12.2023 kam es zu zwei Unfällen, zu denen Zeugen gesucht werden.

Gifhorn und Müden (ots) - Am Morgen fuhr eine 56-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Braunschweiger Straße in Gifhorn. Auf ihrem Weg in Richtung Schillerplatz fuhr sie gegen 09:25 Uhr an der Zufahrt zum Parkplatz des Penny-Markts vorbei. In diese bog in diesem Moment ein weißer Pritschenwagen ein, das Fahrzeug erfasste die Radfahrerin, sie stürzte und verletzte sich. Statt zu halten, entfernte sich der Pritschenwagen über den Parkplatz vom Unfallort. An dem Kraftfahrzeug war eine Firmenaufschrift angebracht. Zeugen des Unfalls und Hinweisgeber zum flüchtigen Unfallverursacher melden sich bitte unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.



In Müden ereignete sich am Nachmittag eine weitere Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter bog von der Hauptstraße in die Ahnser Straße. Dabei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit mehreren Verkehrsschildern zusammen. Der Verursacher meldete dies jedoch nicht, sondern setzte die Fahrt unerlaubt fort. Dieser Unfall ereignete sich zwischen 15:00 Uhr und 17:25 Uhr. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizei Meinersen unter der Telefonnummer 05372 9733-0 entgegen.