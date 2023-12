Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, den 09.12. gegen 16:00 Uhr im Kreuzungsbereich Lucas-Cranach-Straße/Varkausstraße wurden fünf Personen verletzt und es entstand hoher Sachschaden.

Rüsselsheim am Main (ots) - Eine 21-jährige Rüsselsheimerin fuhr mit ihrem Mercedes Benz von der Lucas-Cranach-Straße aus auf die Varkausstraße in Fahrtrichtung Mörfelden-Walldorf auf und kam beim Linksabbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte die Fahrzeugführerin drei Betonpoller und ein Verkehrszeichen ehe sie frontal in ein Geländer der dortigen Fußgängerunterführung fuhr und zum Stehen kam.



Die Fahrzeugführerin und die 59-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen. Die drei Personen auf der Rücksitzbank, eine 37-jährige Mitfahrerin und deren Kinder im Alter von vier Jahren und sieben Monaten, wurden ebenfalls leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Keiner der drei Personen auf der Rücksitzbank hatte den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt.



An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf mehr als 60.000 Euro geschätzt.



Neben zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeistation Rüsselsheim waren die Feuerwehr Rüsselsheim, der Regelrettungsdienst mit fünf Rettungswagen und einem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst sowie zwei Notärzten und einer Leitenden Notärztin vor Ort.



Die Varkausstraße musste ab der Lucas-Cranach-Straße in Fahrtrichtung Mörfelden-Walldorf für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie für die Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt werden.



Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüsselsheim unter 06142/696-0 in Verbindung zu setzen.



Sachbearbeiter: Schäfer, B., PK