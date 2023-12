Am 25.12. kam es gegen 12:25 Uhr in Groß-Gerau, im Kreuzungsbereich Brignoler Straße / Europaring, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Groß-Gerau (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein in diesem Bereich geparkter weißer Mercedes von einem weißen Kastenwagen, vermutlich Mercedes Sprinter, angefahren. An dem geparkten Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 3000EUR. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle.



Der weiße Sprinter müsste mutmaßlich auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der 06152/175-0 bei der Polizeistation in Groß-Gerau zu melden.