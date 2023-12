Rüsselsheim am Main: Zwei Leichtverletzte und etwa 100.000 EUR Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntagmorgen (03.12.2023) im Waldweg.

Rüsselsheim (ots) - Ein 21-jähriger Rüsselsheimer kam gegen 06:50 Uhr mit seinem Fahrzeug aufgrund erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach dabei einen am Straßenrand befindlichen Baum und stieß im Anschluss mit mehreren parkenden Fahrzeugen zusammen. Der Wagenlenker und seine 22-jährige Beifahrerin konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Waldstraße war aufgrund der Bergungsarbeiten bis 09:30 Uhr voll gesperrt. Aufgrund der Ermittlungen bezüglich der vorangegangenen Fahrweise wurde der Führerschein des Fahrzeugführer sichergestellt.



Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizeistation in Rüsselsheim am Main unter der Rufnummer 06142 696-0 in Verbindung zu setzen.